Une punchline exceptionnelle de Kyle Lowry, alias Dr. Lowry

Kyle Lowry va recevoir un doctorat et il tient à ce que ce nouvel accomplissement s’accompagne d’un nouveau surnom.

Changement de statut pour Kyle Lowry. Le meneur des Toronto Raptors est déjà un All-Star et un joueur respecté dans cette ligue. Ça ne concerne donc pas le basket ou les terrains. En effet, il va recevoir un doctorat de la part de l’université canadienne Acadia. Et pour lui, c’est important. Et il va falloir l’appeler autrement.

« Ce n’est pas encore officiel mais dès que ça ne le sera je ne répondrai que si l’on m’appelle Dr. Lowry », assure l’intéressé.

Le pire, c’est qu’il est peut-être sérieux… le statut de Doctorant est très prisé aux Etats-Unis. En tout cas, ses coéquipiers sont déjà prévenus et le jeune OG Anunoby a bien l’intention de respecter son ancien.

« Si tout le monde l’appelle comme ça, je l’appellerai aussi comme ça oui. »

C’est bien noté, Dr. Lowry.