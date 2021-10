Les Sixers sont-ils passés à côté d’un gros coup avec Kyle Lowry ?

Kyle Lowry s’imaginait bien jouer pour les Sixers, la franchise de sa ville natale. Il se voyait faire le liant entre Simmons et Embiid.

Les Philadelphia Sixers ont hésité à bouger le soir de la deadline, en mars dernier. Ils pouvaient sans doute mettre la main sur Kyle Lowry. Mais pour ça, il fallait céder du tour de draft, ce que se refusaient les dirigeants à quelques mois de l’expiration du contrat du meneur All-Star. Ils espéraient le signer pendant l’intersaison.

Le joueur lui-même n’était pas contre cette idée. Originaire de Philly, il s’imaginait bien rentrer au bercail. Mais les Sixers n’ont pas réussi non plus à le récupérer le soir de la draft. Du coup, pour le signer libre, il fallait mettre sur pied un échange en cédant par exemple Ben Simmons.

Et ça, ça ne convenait pas à Kyle Lowry. En effet, selon Jake Fisher, le vétéran voulait s’affirmer comme le liant entre l’Australien et Joel Embiid. Sur le terrain notamment, grâce à ses qualités de playmaker. Du coup, il s’est tourné vers le Miami Heat. Une arrivée perçue comme l’une des plus importantes – potentiellement – de l’été selon les GM.

Les Sixers ont peut-être loupé le coche. Mais la présence de Lowry n’aurait pas tout changé. Simmons aurait encore eu besoin du ballon entre les mains. Comme lorsque Jimmy Butler jouait à Philadelphia. Cette association entre Embiid et Simmons était de toute façon vouée à l’échec.