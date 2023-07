A moins de vivre dans une grotte, impossible de passer à côté de l'actualité autour de Kylian Mbappé et de l'offre pharaonique du club saoudien d'Al-Hilal : 700 millions d'euros de salaire, après une indemnité de transfert de 300 millions pour le Paris Saint-Germain. La célébrité de l'attaquant français a depuis longtemps dépassé le cadre du football et cette proposition financière inédite est évidemment arrivée aux oreilles des superstars NBA.

Quelques unes ont réagi sur Twitter après avoir eu vent de cette offre qui, même pour eux et leurs salaires XXL, est de l'ordre du surnaturel. LeBron James, qui avait déjà rencontré Kylian Mbappé par le biais de leur sponsor commun, a posté sur le ton de l'humour, avec un meme de Forrest Gump qui court comme un dératé :

"Ca, c'est moi en train de me rendre en Arabie Saoudite lorsqu'ils appelleront Rich Paul et Maverick Carter pour offrir un contrat d'un an !"

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

Un peu avant, Giannis Antetokounmpo avait lui aussi plaisanté en mettant en avant sa ressemblance physique supposée avec Mbappé pour tenter de convaincre le club saoudien de l'engager.

En bon amateur de foot, Giannis Antetokounmpo réagit au dossier Mbappé : la star des Bucks ne dirait pas non à l'offre d'Al-Hilal 😂⚽️ pic.twitter.com/ePqy0IWv5K — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) July 24, 2023

Draymond Green, dont les émoluments annuels sont un bon cran en-dessous de ceux de LeBron James et Giannis Antetokounmpo, ne serait pas contre l'énorme chèque proposé au champion du monde tricolore.

"Les Saoudiens ont bien des ligues de basket aussi, non ? Je ne suis pas sûr que l'encre sur mon contrat soit encore sèche".

Pour le moment, l'Arabie Saoudite n'a pas prévu d'investir massivement sur le basket et de tenter d'attirer les plus grandes stars mondiales dans son championnat comme elle le fait en ce moment avec le football. Mais prudence, la NBA est un produit de plus en plus attractif et les plaisanteries de LeBron, Giannis ou Draymond en sont seulement parce qu'ils n'ont pas encore réellement eu cette offre sur la table...

They got basketball leagues too right? 😱😱🏃🏿🏃🏿💨💨💨💨💨 I don’t the ink on my contract has dried up yet 🤣🤣🤣🤣 — Draymond Green (@Money23Green) July 25, 2023

Podcast #103 : Draymond Green, génie ou troll, qui est-il vraiment ?