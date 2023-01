Kylian Mbappé de passage à Brooklyn et ovationné par les fans des Nets

Les Etats-Unis s'intéressent un peu plus au foot chaque année, même s'ils appellent toujours ça soccer. Kylian Mbappé est donc une superstar même sur le continent américain, encore plus après sa performance lors de la finale de la dernière Coupe du Monde. Il a pu tester sa cote de popularité lors d'un séjour express à New York après la défaite du Paris Saint-Germain contre Lens. L'attaquant tricolore s'est rendu dans la grosse pomme en compagnie de son ami et coéquipier Achraf Hakimi. Il en a profité pour assister au match entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs. Et il a été accueilli par une belle ovation.

Huge applause for @KMbappe in the front row at Nets Spurs #NetsWorld pic.twitter.com/2JjFfulchQ — Courtside Nets (@Courtsidenets) January 3, 2023

Amateur de NBA, Kylian Mbappé a apprécié la douzième victoire consécutive des Nets. Kyrie Irving et Kevin Durant ont tous les deux brillés sous les yeux du jeune Français. Ce dernier est ensuite allé les féliciter dans les vestiaires après la rencontre.