Kyrie Irving a demandé son trade et cible 6 équipes

Kyrie Irving aurait demandé et obtenu la permission de chercher une équipe pour un trade. Seules six semblent l'intéresser.

Kyrie Irving est en train de passer à l'action. Alors que la free agency ouvre ses portes dans la nuit de jeudi à vendredi en France, le meneur des Brooklyn Nets a déjà la tête ailleurs. Selon le New York Daily News, Kyrie a demandé aux Nets la permission de discuter avec des équipes pour un sign and trade. Le meneur All-Star l'aurait obtenue et doit maintenant espérer que les équipes qui l'intéressent - Sam Amick de The Athletic indique que sa priorité irait aux Lakers - puissent formuler une offre satisfaisante à Brooklyn.

C'est donc encore loin d'être fait, mais la situation est posée et il n'y a quasiment plus de doute sur le fait que Kyrie Irving ne portera plus le maillot des Nets. S'il parvient bien à quitter les lieux, Irving aura passé trois années très décevantes près de son état natal et joué 103 matches en tout et pour tout. Sa première saison a été tronquée par une blessure à l'épaule, la deuxième par ses soucis personnels et le Covid, la troisième par son refus de se faire vacciner dans un état à la réglementation sanitaire très stricte.

Outre les Lakers, pour lesquels il sera compliqué de proposer une offre digne de ce nom, cinq autres équipes ont été désignées par "Uncle Drew" : les Clippers, les Knicks, le Heat, les Sixers et les Mavs. Dans l'idée, New York, Dallas et Miami sont les trois équipes avec la force de frappe théorique la plus importante pour séduire les Nets.

Dans tout ça, on apprend également que Kevin Durant et Sean Marks, le General Manager, n'ont toujours pas discuté. KD aurait perdu confiance dans le projet et reprocherait au front office de ne pas avoir suffisamment compris et correctement géré Kyrie Irving, d'après Logan Murdock.

On se rapproche en tout cas de ce qui ressemble fort à une reconstruction totale pour les Nets qui, rappelons-le, avaient Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving dans la même équipe il y a encore quelques mois...