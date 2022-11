Kyrie Irving-Adam Silver : le rendez-vous s’est bien passé

Le bruit courait que les Brooklyn Nets avaient sciemment rendu la tâche difficile à Kyrie Irving dans le but qu'il ne rejoue plus pour eux. Le rendez-vous entre le meneur All-Star et le patron de la Ligue Adam Silver semble avoir un peu apaisé la situation. En tout cas, il y a un monde où Kyrie rejoue en NBA après avoir réellement fait amende honorable.

D'après Shams Charania de The Athletic, les deux hommes se sont rencontrées mardi matin au quartier général de la NBA à New York. Leur entretien a été apparemment "productif et plein de compréhension". Ce meeting pourrait déboucher, toujours d'après les mots de Charania, sur un chemin permettant à Kyrie Irving et la ligue d'aller de l'avant.

On ne sait pas si Kyrie sera obligé d'accomplir l'intégralité des missions que lui ont confié les Nets pour pouvoir réintégrer le groupe. D'autant que le syndicat des joueurs, dont il est l'un des vice-présidents, s'est élevé contre le processus par la voix de Jaylen Brown. Mais en tout cas, si on comprend bien, il sera en mesure de poursuivre sa carrière dans la ligue une fois qu'il aura exprimé clairement et publiquement la compréhension de ce qui n'allait pas dans tout ce qui s'est passé.

En son absence, les Nets sont à deux victoires et une défaite. Il reste à Kyrie Irving trois matches officiels de suspension avant que son cas ne soit rééxaminé par le front office de Brooklyn. Rien n'indique pour le moment qu'il ait suivi les stages exigés par sa direction.

Sources: NBA Commissioner Adam Silver and Kyrie Irving met this morning and the sides had a productive and understanding visit, paving the way for the Nets and their suspended star to work through his steps on a potential path forward. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 8, 2022

