Kyrie Irving est un magnifique joueur de basket et il manque autant aux Brooklyn Nets qu'aux fans de NBA. Cela dit, attention à ne pas trop le surévaluer dans la hiérarchie des meilleurs meneurs de l'histoire. Interrogé sur ceux qu'ils considèrent comme les point guards les plus forts depuis la création de la ligue, Andre Iguodala a livré une réponse quelque peu étonnante.

"Magic Johnson, Stephen Curry et Isiah Thomas sont les seuls gars que je vous autorise à mettre au-dessus de Kyrie Irving. A la limite, Chris Paul, mais je choisis quand même Kyrie".

En termes de virtuosité balle en main, pas de souci. "Uncle Drew" a sa place tout en haut de la pyramide. Mais sur le plan global, lorsqu'il faut mettre sur la balance les accomplissements individuels et collectifs en plus du talent brut ? D'autres méritent davantage leur place.

On avait plutôt bien aimé le positionnement de Tony Parker lors d'une émission avec First Team, à mi-chemin entre humilité et volonté que son nom soit respecté. Stephen Brun l'avait classé dans le top 15. Voici la réponse de TP.

Quand Stephen Brun classe Tony Parker 15e des meneurs All-Time et qu'il doit justifier tous les joueur devant TP !

