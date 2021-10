Kyrie Irving contre Ben Simmons, c’est non et encore non

Ben Simmons ne veut plus jouer pour les Philadelphia Sixers et, même s’il est de retour à l’entraînement, rien ne garanti qu’il soit prêt pour le début de la saison. Kyrie Irving ne peut plus jouer les matches à domicile pour les Brooklyn Nets et ses dirigeants ont donc décidé de le laisser sur la touche.

Deux All-Stars et deux situations compliquées. Un échange entre les deux pourrait-il régler le problème ? Apparemment non. En tout cas, les deux organisations n’ont pas l’intention de mettre en place un tel transfert.

Adrian Wojnarowski assure que les Sixers et les Nets ne discutent pas entre eux et ne le feront probablement pas. Ça restera donc dans le domaine du fantasme de certains fans qui aimeraient voir Kyrie Irving avec Joel Embiid ou Ben Simmons au côté de Kevin Durant.