Kyrie Irving explique pourquoi il a demandé à quitter les Cavaliers

Kyrie Irving jouait pour l’une des deux meilleures équipes de la ligue, avec laquelle il venait de disputer trois finales consécutives et de gagner un titre NBA. Mais ça ne l’a pas empêché de demander son transfert à la surprise générale à l’été 2017. Sa requête était tellement étonnante que les journalistes ont cherché à comprendre pourquoi en émettant plusieurs théories. L’une des plus vendeuses : le meneur All-Star ne s’entendait plus avec LeBron James.

L’intéressé, qui avait obtenu gain de cause en étant envoyé aux Boston Celtics, assure que non. Il est revenu sur les raisons précises de son départ lors d’un entretien accordé à The Athletic.

« Je voulais quelque chose de nouveau. J’ai été un homme de parole en allant voire les dirigeants de l’organisation. Je leur ai demandé quels étaient les plans de la franchise pour le futur. Ils me les ont donnés et ça ne me correspondait pas », confie le meneur actuel des Brooklyn Nets.

Déjà à l’époque, James était pressenti pour rejoindre les Los Angeles Lakers à l’expiration de son contrat un an plus tard. Kyrie Irving devait s’en douter et il préférait anticiper en questionnant directement les Cavaliers Cleveland sur les projets futurs. Sauf qu’il n’a pas eu le temps de prévenir le King.

« Je n’ai pas eu l’occasion de parler avec Bron que les médias avaient déjà relayés ma demande de transfert. J’étais en Chine, je n’ai même pas pu me défendre. »

On ne va pas remettre en doute sa parole, il sait mieux que nous ce qui se passe à l’intérieur de sa tête, enfin on espère, mais même s’il dit vrai, on sent qu’il essaye de remettre la faute sur l’organisation des Cavaliers et des médias. Comme s’ils avaient fauté en leakant sa demande de trade avant qu’il puisse en parler à James, comme s’ils avaient tout fait pour monter les deux stars l’une contre l’autre. Bon ça, à la limite, il se peut que ce ne soit pas complètement faux.

Les Lakers ont songé à Kyrie Irving cette saison