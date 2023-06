Kyrie Irving, Dallas annonce clairement la couleur

Depuis plusieurs semaines, les Dallas Mavericks l'annoncent haut et fort : Kyrie Irving représente la priorité de l'été. Agent libre, le meneur, récupéré en février dernier en provenance des Brooklyn Nets, figure dans les plans de la franchise texane.

Au point de lui offrir un contrat max ? Le natif de Melbourne peut ainsi prétendre à un deal à 272,9 millions de dollars sur 5 ans chez les Mavs. Bien évidemment, il s'agit d'un vrai pari après les affaires connues par la star de 31 ans ces dernières années.

En tout cas, le propriétaire de Dallas Mark Cuban a encore été clair sur le dossier Irving.

"Nous voulons le signer et nous espérons donc qu'il voudra revenir. Je n'ai plus l'intention d'handicaper ma propre équipe. J'ai appris ma leçon l'année dernière (avec le cas Jalen Brunson, ndlr). Il ne s'agit pas de Kyrie ou de l'échec, mais nous voulons le garder.

J'en ai assez de donner des ultimatums aux joueurs comme je l'ai fait l'année dernière. Je veux qu'il reste, c'est certain, et je pense d'ailleurs que nous avons une bonne chance. Je pense qu'il est heureux ici. Il m'a dit qu'il était heureux ici", a ainsi confié Cuban pour la radio 97.1 The Freak.

Sur le plan financier, les Mavs ont l'avantage sur ce dossier. Et ils semblent prêts à faire all-in sur Kyrie Irving. Une affaire en bonne voie ?

Kyrie Irving n’a aucune offre en NBA à part… Dallas