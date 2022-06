Kyrie Irving déjà en discussions avec LeBron James pour les Lakers ?

Les Los Angeles Lakers vont-ils vraiment tenter le coup pour Kyrie Irving ? Dans une impasse lors des négociations pour une prolongation, le meneur envisagerait sérieusement un départ des Brooklyn Nets cet été.

Si les New York Knicks et les Los Angeles Clippers se montrent à l'affût, les Angelenos restent ainsi perçus comme "la menace la plus sérieuse". Pourtant, sur le plan financier, les Californiens sont totalement bloqués. Et les options ne sont pas nombreuses pour envisager un éventuel mouvement.

Soit Irving active son option en forçant son départ. Et les Lakers peuvent donc offrir Russell Westbrook et des picks (2027 et 2029). Soit le natif de Melbourne décline son option et prend ensuite la direction de Los Angeles en réalisant un sacrifice absolument fou : 30 millions de dollars.

Et de son côté, le journaliste Marc Stein donne encore du poids à cette rumeur : l'ancien des Cleveland Cavaliers a récemment discuté avec LeBron James. Et visiblement, les deux hommes ont bel et bien évoqué une éventuelle réunion en Californie.

On le sait, les relations entre les deux se sont apaisées depuis la fin de leur collaboration dans l'Ohio. Avec le recul, Kyrie Irving a notamment reconnu certaines erreurs. Est-ce qu'ils auront une seconde chance ?

Kevin Durant prêt à demander son transfert des Nets si Kyrie Irving part ?