Kyrie Irving espère encore jouer les matches à domicile…

Quasiment tous les joueurs NBA sont vaccinés contre le COVID-19. Bradley Beal et Ben Simmons figuraient parmi les dernières « stars » à refuser les doses mais ils ont tous les deux changé d’avis depuis. Il en reste un qui refuse de revoir sa position. Kyrie Irving, bien évidemment. Après tout, ça le concerne (même si, quelque part, ça nous concerne nous tous puisque la pandémie est mondiale).

Alors, son choix, OK. En revanche, ses déclarations laissent parfois penser que le meneur des Brooklyn Nets est encore une fois à côté de la plaque. Comme lorsqu’il s’exprime sur ses chances de jouer les matches à domicile, ce qui lui est pour l’instant impossible tant qu’il refuse le vaccin.

Kyrie Irving said he’s been keeping a positive attitude about being eligible to play home games.

“I’m keeping a positive mindset that anything can happen in the next few days or the next week. Just crossing my fingers that something can come up before All-Star break or after.”

— Chris Milholen (@CMilholenSB) February 6, 2022