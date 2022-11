Un GM pense que Kyrie Irving « ne rejouera pas en NBA »

Kyrie Irving s’est excusé d’avoir posté sur ses réseaux sociaux l’affiche d’un documentaire reprenant des théories antisémites, lien qu’il a depuis retiré. Mais le meneur All-Star est tout de même suspendu pour cinq rencontres – au minimum – par les Brooklyn Nets et il lui faudra remplir six conditions pour revenir dans l’effectif de la franchise new-yorkaise.

Les 6 missions de Kyrie Irving pour avoir le droit de rejouer

Rien ne garanti qu’il le fera. Peut-être que les Nets le feront poireauter jusqu’à l’expiration de son contrat l’été prochain. Ou peut-être qu’ils le couperont, lui laissant ainsi l’opportunité de rebondir ailleurs. Qui sait. En tout cas, pour un GM interrogé par The Athletic, c’est assez clair :

« Je pense que Kyrie Irving ne rejouera pas en NBA. »

Le média américain a aussi sondé d’autres dirigeants sur la question. Ils se sont montrés un peu moins catégoriques.

« On le signera pas mais quelqu’un le voudra. Il y a toujours une demande pour un joueur aussi talentueux », confie l’un d’autre eux. « Il y aura toujours une franchise suffisamment désespéré pour vendre son âme en le signant sur un contrat court en pensant qu’ils ont un leadership assez établi pour le contenir. Je pense qu’il ne signera que des contrats sur un an à partir de maintenant », ajoute un autre.

Kyrie Irving aurait pu quitter Brooklyn en juillet. Il avait l’opportunité de tester le marché mais il a finalement « opt in » en activant sa dernière année de contrat parce qu’il sentait que les offres seraient peu alléchantes après avoir joué que 29 rencontres en 2021-2022 suite à son refus de se faire vacciner. Il espérait ensuite pouvoir trouver un nouveau point de chute via un transfert mais il lui-même reconnu qu’il n’avait pas beaucoup de possibilités.

Il sera free agent en 2023. Alors il y aura-t-il une équipe pour le signer ? La majorité des GM relayés par The Athletic semblent penser que oui, l’un d’entre eux avançant la jurisprudence Latrell Sprewell, qui avait étranglé son coach. Ce sont tout de même des situations très, très différentes. Et vu comme c’est parti, pas sûr qu’une organisation tente sa chance de signer une superstar aussi souvent absente et qui divise autant, sans même évoquer sa manie de faire exploser les équipes où il met les pieds.