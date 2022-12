Kyrie Irving et Nike, c’est officiellement terminé

Sur bien des points, ça aura été la polémique de trop pour Kyrie Irving. L'épisode lié au film antisémite posté sur ses réseaux sociaux (film qui, au passage, n'a finalement pas été retiré de la plateforme Amazon) aura eu raison de sa collaboration avec Nike. L'équipementier US a décidé de rompre son partenariat avec le meneur All-Star des Brooklyn Nets, comme l'annonce Shams Charania.

Kyrie Irving is no longer a Nike athlete, Nike spokesperson says. The sides have parted ways one month after Nike suspended its relationship with the Nets star. Irving has one of most popular signatures shoes in the NBA and is now a sneaker free agent.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 5, 2022