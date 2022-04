Kyrie Irving pensait être dans les 75 meilleurs joueurs All-Time

Voilà quelques semaines que Kyrie Irving n'avait pas fait une petite déclaration à même de provoquer le débat. Pas d'histoire de vaccin ce coup-ci, mais simplement son avis sur son absence de la liste des 75 meilleurs joueurs All-Time désignés par la NBA cette année. Visiblement, le meneur des Brooklyn Nets aurait bien aimé voir son nom figurer en compagnie de celui de Kevin Durant, son coéquipier, et de James Harden, son ex-coéquipier...

En termes de talent pur, Kyrie Irving est assurément un candidat à un spot dans top 50 ou top 100 All-Time. Sur les accomplissements en carrière, en revanche, c'est plus discutable. Peut-être que les présences de Damian Lillard, un contemporain qui joue au même poste que lui et n'a pas gagné de bague, ou celle d'Anthony Davis, le chiffonnent, allez savoir. En attendant, "Uncle Drew" c'est un titre de champion, 7 All-Star Games, une All-NBA 2nd Team, deux All-NBA 3rd Team et une saison dans le club des 50-40-90.

Rappelons aussi que dans cette liste ne figure pas non plus Tony Parker, quadruple champion NBA et MVP des Finales.

Was Kyrie frustrated he didn't make NBA 75 team?

"I think I'll leave it to the conspiracy theorists. I think I was on the list -- but I guess I'm not. So hey, maybe I'll just wait 10 years, 20 years from now. Hopefully with a few championships under my belt."

— Nick Friedell (@NickFriedell) April 7, 2022