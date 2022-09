Kyrie Irving repart en vrille et partage une vidéo du complotiste Alex Jones

Kyrie Irving est parti trop loin et on l'a peut-être définitivement perdu. Rien de sportif dans cette hypothèse. Le meneur des Brooklyn Nets reste un joueur fantastique, mais son dernier partage sur les réseaux sociaux est plus déroutant que jamais.

Kyrie tweete souvent des messages un peu perchés et mystiques. Cette fois, il a partagé un extrait vidéo d'Alex Jones datant de 2002, indiquant qu'une "organisation tyrannique qui se fait appeler 'Nouvel ordre mondial', s'apprête à relâcher des maladies et des virus sur le monde.

“There is a tyrannical organization calling itself the New World Order…by releasing diseases and viruses and plagues upon us, we then basically get shoved into their system” — Alex Jones 2002 clip posted by Kyrie Irving pic.twitter.com/3JYEnguEk5 — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 15, 2022

Lorsque Kyrie Irving dit, dans son coin, que la Terre est peut-être plate, ou estime que le Covid-19 est apparu pour contrôler et mettre en esclavage les Afro-Américains, c'est déjà un peu perturbant et possiblement dangereux. A côté de ça, il a fait et continue de faire de très bonnes choses pour des causes qu'il défend. Mais sur ce coup-là, Kyrie ne peut normalement pas ignorer qui est Alex Jones et le danger qu'il représente.

Ce dernier est le fondateur d'Info Wars, un média totalement complotiste sur absolument tous les sujets possibles et imaginables. Jones vient d'ailleurs d'être condamné à payer 42.5 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes de la tuerie de Sandy Hook en 2012. 29 personnes, dont 20 enfants avaient péri lors de ce drame dont Alex Jones prétend qu'il n'a pas réellement existé ou a été organisé par des opposants au port d'armes plutôt que par Adam Lanza, le forcené qui s'est suicidé dans la foulée.

Jones a harcelé les familles pendant des années, jusqu'à ce que la justice le sanctionne. Ce n'est que l'un des nombreux sujets sur lesquels Alex Jones est problématique, entre autres soutiens au mouvement QAnon ou aux émeutiers du Capitole dernièrement.

Si Kyrie Irving ignore qui est Jones, alors le doute peut encore être permis sur sa santé mentale. S'il est au courant - et dieu sait que Jones est populaire aux Etats-Unis - alors il faudra suivre tout ça de près. Cela voudra dire qu'il n'est probablement pas dans les meilleures dispositions pour jouer au basket au plus haut niveau et que cette nouvelle saison des Nets ne sera pas de tout repos...

Kyrie sharing Alex Jones on his Instagram pic.twitter.com/IaCADQiGbc — Jac Manuell (@JacManuell) September 15, 2022

