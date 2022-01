Kyrie Irving va enfin reprendre : les Pacers comme cobayes ?

En 2022, ça n’a pas changé. Kyrie Irving refuse toujours de se faire vacciner contre le COVID-19. Mais en revanche, la position des Brooklyn Nets à son égard a évolué. Les dirigeants et les coaches sont prêts à le faire jouer malgré les lois mises en place à New York. En effet, les salles de la ville sont interdites d’accès aux personnes non vaccinés et le meneur All-Star ne peut donc pas disputer les rencontres à domicile. Il devient, de ce fait, un employé à mi-temps.

Mais la situation est telle que les Nets ressentent le besoin de le faire jouer. En effet, Kevin Durant et James Harden – qui jouent 37 minutes par soir – s’épuisent en essayant de porter une formation décimée par les cas positifs. Brooklyn est deuxième à l'Est mais reste notamment sur trois défaites de rang. Du coup, Irving va revenir prêter main forte. Et selon ESPN, il pourrait rejouer dès mercredi soir, à l’occasion du match contre les Indiana Pacers.

Ce sera intéressant de suivre l’état de forme du bonhomme après des mois sans jouer. Kyrie Irving aurait même pu reprendre plus tôt mais il a été testé positif au coronavirus quelques heures après que les Nets aient annoncé leur intention de lui redonner sa chance. Qu’il brille ou non, le vétéran sera disponible uniquement pour les matches à l’extérieur, sauf ceux contre les Knicks, les Warriors et les Raptors, là aussi en raison des règles en vigueur dans les villes de NY, San Francisco et Toronto.

