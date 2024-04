Kyrie Irving, une régularité à 1 million de dollars

Lorsque Kyrie Irving a rejoint les Dallas Mavericks, le doute était permis quant à sa capacité à rester concentré sur le terrain ou, en tout cas, à avoir la disponibilité d'esprit pour être un vrai atout. Un an plus tard, tout se passe pour le mieux, avec une saison régulière que les Mavs achèveront à la 4e ou 5e place et un Kyrie de très, très haut niveau.

La victoire de Dallas contre le Heat s'est accompagnée d'un joli bonus pour le meneur All-Star, qui s'est vu récompensé de sa régularité. Lors des négociations autour de sa prolongation de contrat de l'été dernier, des clauses avaient été négociées, dont celle-ci : si Kyrie Irving joue au moins 50 matches dans une saison où les Mavs décrochent au moins 50 victoires, il gagnera un million de dollars supplémentaire. Bingo pour "Uncle Drew", qui a participé à 58 rencontres avec son équipe à 50 victoires depuis le succès face à Miami.

Lors de la précédente intersaison, Kyrie Irving avait signé un contrat de 3 ans et 120 millions de dollars.