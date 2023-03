La Air Flight Huarache retourne dans les 90s

La Flight Huarache de Nike reste dans l'inconscient collectif LE modèle du Fab Five de Michigan, popularisé au début des années 90. Entre temps, Kobe Bryant ou encore Reggie Miller ont également planté des paniers avec ce modèle aux pieds, conçu par le duo magique Tinker Hatfield et Eric Avar.

Nike propose un nouveau coloris inédit directement inspiré des tendances sportswear de l'époque, avec un upper en cuir blanc cassé, sa midsole beige, et ses renforts bleu navy. On surkiffe le rose et bleu clair du fameux chausson neoprene, marque de fabrique de la lignée Huarache. Un grand AIR s'affiche est en lettres dorées sur le talon, et la mention Nike Gear est placée sur la semelle intérieure.

Cette superbe Flight Huarache n'a âs encore de date de sortie offcielle, mais rassurez-vous, nous vous en informerons au plus vite.

Les images de la Nike Flight Huarache "Nike Gear"