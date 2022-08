La Air Force 1 fête son anniversaire en University Blue

Nike continue de fêter dignement les 40 piges de la Air Force, mais de manière assez surprenante reste très sobre sur les modèles et coloris choisis pour célébrer cet évènement.

Après le triple white et autres simples mais intemporelles itérations, voici sur la version low un superbe coloris University Blue qui rappellera aux plus hypes d'entre vous une version créée par Virgil Abloh pour le musée d'art contemporain de Chicago.

La base est donc bleue Caroline, avec un swoosh blanc assorti à la midsole et aux lacets. Un mini swoosh est placé sur l'avant du pied, la mention Anniversary Edition trône sur la languette, et une brosse à dents siglée "since 82" est fournie en bonus. Cerise sur le gâteau, c'est le très OG large logo Nike Air qui est cousu sur le talon.

Cette Air Force 1 sevrait sortir dans les prochaines semaines, et c'est un grand oui pour nous.

Les images de l Air Force 1 Low University Blue