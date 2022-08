La Air Jordan 1 Lost And Found présente de nouveaux détails

Jordan Brand nous propose de nouveaux visuels très alléchants de la Air Jordan 1 "Lost And Found" (un temps appelée "Chicago Reimagined". Partant du postulat que vous auriez déniché une paire OG dans un vieux grenier, tous les détails sont faits pour donner cette impression de trésor sorti droit de 1985.

Outre le coloris que tout le monde connait, un soin particulier a été apporté au coté vintage, en vieillissant volontairement le cuir et la semelle. Mais c'est surtout le packaging qui nous a plu, avec une boite qui semble un peu abimée sur les coins, dont la couleur est passée, et surtout qui contient une facture datée du 30 août 1986, venant des shops de sneakers des 80s, à une époque où il suffisait d'aller dans un magasin pour s'acheter une paire, et pas prier le Seigneur 987 fois ou participer à autant de tirages au sort. Ce papier d'un modèle deux fois soldés (à 29,99 dollars !!!) , comme s'il avait été oublié dans un stock perdu.

Jusqu'au papier d'emballage, tout est merveilleusement pensé pour entretenir l'illusion. C'est à se demander si cette paire est vraiment portable ou juste destinée à rester planquée dans votre collection. Il vous reste jusqu'au 19 novembre prochain pour vous décider...

Les images de la Air Jordan 1 Lost And Found