La Air Jordan 1 low aura droit à sa version Elephant Print

L'elephant print, ce fameux imprimé inventé par l'illustre Tinker Hatfield et traditionnellement placé sur la Air Jordan 3 va aller faire un petit tour sur la Jordan 1. C'est cette fois ci sur une version low, quelques mois après avoir recouvert la silhouette classique que se pose le fameux matériau, qui va être placé sur tout le tour du pied. Le reste sera en cuir finement suédé noir avec un Swoosh blanc et un logo Wings en épaisse couture sur le talon, le tout sur une semelle crème. On vous laisse également apprécier la boite spécialement concoctée pour l'occasion.

Les puristes y verront un joli clin d'oeil à la Dunk sortie en collab avec la marque de skate Supreme en 2002 Cette Jordan 1 sortira quant à elle le 24 jhuin prochain à un tarif de 150,00 €. Parfait pour aller bien chaussé au Quai 54 !

Les images de la Air Jordan 1 low Elephant Print