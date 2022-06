La Air Jordan 1 low Mystic Navy confirmée pour le 30 juin

Le calendrier des sorties estivales s'accélère et cette semaine c'est une très jolie Jordan 1 low qui va débarquer dans les shops. Ayant reçu le sobriquet de "Mystic Navy", elle rappellera bien sur aux puristes la version OG Royal Blue. Un cuir noir un peu brillant qui entoure une toebox bleu marine assortie au swoosh et à l'arrière du pied. Le logo Wings est placé sur le talon, et le Nike Air sur l'étiquette de la languette.

Une release lifestyle assez élégante et passe partout qui sort le 30 juin prochain, en édition limitée bien entendu.

Les images de la Air Jordan 1 low Mystic Navy