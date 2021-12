La Air Jordan 1 Patent Bred sort demain

Une fois de plus la Air Jordan 1 a été un des must have de l'année, et chaque coloris s'est arraché en quelques secondes, obligeant les (vrais) fans à parfois débourser au moins 2 fois le prix pour se procurer leur modèle favori. La collab avec Travis Scott (à ce moment là pas encore rejeté par ses sponsors suite à la tragédie du dernier festival Astroworld) et les japonais de Fragment est même considérée par bon nombre de spécialistes comme faisant partie du top 3 des sneakers de 2021.

A quelques encablures de 2022, Jordan Brand balance son bouquet final en avance et propose une version Patent Bred de la Jordan 1. Le noir et rouge fait partie, avec le colorway Chicago, des meilleure version possible sur ce modèle, rappelant à l'identique la fameuse itération qui avait été bannie par la ligue pour ne pas avoir respecté le code couleur de l'époque (en vrai, l'histoire est un peu différente, mais on vous l'a déjà racontée). Mais cette fois ci, le cuir souple de l'OG a été remplacé par du patent leather, brillant à souhait. Pour le reste c'est du classique : la midsole blanche et l'outsole rouge, le logo wings, la languette en tissu et l'étiquette Nike Air qui la surplombe.

Inutile de vous dire que ça va être la guerre pour choper cette Jojo qui sortira en série limitée le 30 décembre à partir de 9 heures. Et comble de la mignonnerie, il y aura également de petites tailles pour les tout petits pieds, ce qui explique que le mot "Family" soit cousu en rouge sur l'intérieur du col noir. Bonne chance à tous !

Les images de la Air Jordan 1 Patent Bred :