La Air Jordan 1 prend les couleurs du ciel de Chicago

C'est une des photos les plus iconiques de la culture sneaker : Michael Jordan qui s'envole au dessus du Skyline de Chicago, avec ses Jordan 1 aux pieds (dans le coloris Black Toe qui plus est). Première image publicitaire du futur phénomène mondial, et (à l'époque sans le savoir) une silhouette qui deviendra grâce au génie de Tinker Hatfield (ck Mook #10) le logo Jumpman.

Jordan Brand reprend donc les couleurs de ce cliché et les pose sur une Jojo Retro High inédite et originale, avec une base en cuir blanc, un swoosh noir et une midsole volontairement jaunie pour donner un effet vintage.

En attendant les images officielles, profitons du mock up de @zsneakerhead sur cette Jordan 1 dont la sortie est annoncée pour le 18 mars 2023.

Les images de la Air Jordan 1 Retro High Skyline