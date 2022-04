La Air Jordan 11 “72-10” va avoir sa version low

Jordan Brand revisite une superbe Jordan 11 qui avait été instantanément sold out lors de sa sortie en 2015. Célébrant la mémorable saison 1995-1996 des Bulls de Chicago et leurs 72 victoires, encore considérée comme la plus belle saison de l'histoire (que les fans des Warriors n'oublient jamais : it doesn't mean a thing without a ring), cette 11 avait la particularité d'être entièrement recouverte de cuir noir à gros grain.

Cette année la marque au Jumpman prépare la sortie d'une version low de ce modèle, gardant l'ADN du modèle OG, avec le même cuir et un patent leather avec des reflets donnant une impression légèrement pailletée. Le renforts de laçage sont en nubuck, tout comme l'arrière du pied. Deux Jumpman rouges sont placés sur le tag de la languette et sous le traditionnel 23 du talon. La semelle est blanche, et l'outsole crème. Un hommage à cette année si particulière est écrit sur la petite étiquette courue sur l'intérieur de la languette.

Cette Air Jordan 11 low est confirmée pour le 14 mai prochain, et ce sera un des must have de cette fin de printemps.

Les images de la Air Jordan 11 Low 72-10