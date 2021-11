La Air Jordan 11 Cool Grey arrive dans moins de trois semaines

Ca y est le matraquage de Noel a démarré : Black Friday, offres spéciales et ventes privées, tout est paré pour que vos souhaits de cadeaux soient exaucés. Dans cette fièvre acheteuse va se caler la sortie de la Air JOrdan 11 dans son merveilleux coloris Cool Grey, qui fait partie des préférés des fans de la silhouette dessinée par Tinker Hatfield en 1995.

La Cool Grey, portée par MJ lors de son passage aux Wizards, tient une place particulière du fait que l'upper et en cuir très légèrement suédé, abandonnant le révolutionnaire mesh ballistic ce qui en 2001 avait pu être perçu comme une hérésie. Réédité pour la dernière fois en 2010, la Cool Grey revient dans sa conception OG, avec ses deux teintes de gris sur la tige et le patent leather, le tout posé sur une semelle icy. Le Jumpman blanc est assorti à la midsole et aux lacets ronds. Le 23 est bien présent sur le patch en tissu du talon. Le patent leather est quant à lui légèrement rehaussé par rapport à la version OG, se calant sur les premiers prototypes de la 11, tout comme le col qui est droit et là encore un poil plus haut. Le shape est également un peu différent et profilé comme sur le coloris "Jubilee" qui fêtait les 25 ans de la silhouette en 2020, moins rond que les versions rétro auxquelles nous étions habitués.

La sortie est confirmée pour le 11 décembre, et comme pour chaque Jordan 11 de fin d'année, ce sera certainement la cohue. Cependant rassurez vous, les quantités seront assez conséquentes, et à moins de vous réveiller deux semaines après, vous devriez pouvoir mettre la main dessus et placer ce petit Graal sous le sapin.

Les images de la Air Jordan 11 Cool Grey 2021