La Air Jordan 11 IE low se fait très élégante

C'est un des "best kept secret" de l'histoire de Jordan Brand : la Air Jordan 11 IE low est restée méconnue du grand public alors même qu'elle avait été portée part MJ en playoffs et que c'est une incroyable chaussure de basketball (demandez à tous vos potes qui ont pu jouer avec). Cette année elle se voit affublée d'un coloris inédit qui m'amène clairement sur le terrain lifestyle.

Recouverte de cuir blanc et sable, elle se voit aussi complétée par du tissu gris clair assorti au col, au mesh latéral ajouré et à la semelle qui, elle, est exactement la même que celle de la 11 classique. Un Jumpman blanc est cousu en ton sur ton en haut de la languette.

Cette 11 IE low est annoncée pour l'automne 2022. Dans votre viseur ?

Les images de la Air Jordan 11 IE low Light Orewood