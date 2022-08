La Air Jordan 13 playoffs de retour pour le All Star Weekend 2023

Vous qui avez revu pour la 86ème fois "The Last Dance" cet été, vous allez vous régaler d'apprendre que l'un des modèles que l'ion voit le plus durant ke programme, à savoir la Jordan 13 Playoffs, sera rééditée lors du prochain All Star Weekend.

Ce coloris, le plus beau à notre gout (avec le fameux "He Got Game"), permet de rendre une version premium du modèle dessiné par Tinker Hatfield, avec du cuir gris grain partout, et du nubuck sur la languette et le talon, entourant la pastille qui contient l'hologramme du Jumpman.

La midsole est blanche, l'outsole rouge (en mode papatte de panthère), et du jaune entoure le logo de la languette et se place sur l'étiquette sous les lacets.

Rendez-vous en février prochain pour (re)mettre la main sur cette pépite !

Les images de la Air Jordan 13 Playoffs