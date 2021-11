La Air Jordan 2 se fait relooker par Virgil Abloh

La Air Jordan 2 a toujours été considérée, de manière curieuse et injuste, comme le vilain petit canard de la glorieuse lignée. Depuis des années, Virgil Abloh, créateur de la marque Off White (et accessoirement directeur de la ligne homme chez Louis Vuitton) retravaille certaines des silhouettes les plus populaires de la marque au Jumpman. Jordan 1, 4 ou 5 portant les emblèmes Off White restent parmi les collaborations les plus hypes de ces dernières années.

C'est donc une surprise de voir la Jordan 2 faire partie de ce catalogue. En 1987, cette paire est pourtant un véritable OVNI. Ayant la lourde tache de succéder au premier numéro tant aimé des fans, elle prend de nombreux risques : le swoosh disparait (retirer le logo de sa marque est à l'époque un pari insensé), la chaussure est fabriquée en Italie avec un cuir premium reprenant un imprimé "lézard" apprécié par Jordan himself. C'est alors un succès commercial plus que modéré, et MJ sera à deux doigts de quitter Nike, rattrapé de justesse par le génie de Tinker Hatfield qui avec la Jordan 3 lancera la success story qui continue de faire rêver les sneakerheads du monde entier.

C'est une version low de la Jordan 2 qui est donc présentée, avec un coloris OG blanc crème et rouge. Les deux cuirs sont bien présents, et la signature de Jordan est imprimée sur le côté. Abloh, natif de Chicago a voulu rajouter un côté vintage à l'ensemble avec cette midsole volontairement craquelée et vieillie. Comme à son habitude, il découpera le col en laissant apparaitre une mousse jaune. Les inscriptions caractéristiques d'Off White sont placées sur l'intérieur du pied. Le logo Wings aparaot en haut de la languette, et sur la superbe boite totalement inédite.

Cette Jordan 2 sortira le 12 novembre pour un tarif de 225 euros, ce qui confirme le caractère premium et exclusif de ce modèle.

Les images de la Air Jordan 2 x Off White