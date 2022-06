La Air Jordan 3 OG Fire Red arrive en août

Si vous aimez les coloris OG (qui ne les aime pas ?), alors la date du 6 août 2022 est forcément cochée en rouge sur votre calendrier. Ce sera en effet le retour de la Air Jordan 3 dans sa version Fire Red. Déjà rééditée à de nombreuses reprises, elle va pourtant revenir au plus proche de sa toute première mouture.

Avec les coloris white cement, black cement et true blue, le fire red est l'un des 4 coloris originels créés par Tinker Hatfield, et porté par MJ en compétition. Quel plaisir de retrouver cet upper recouvert de cuir premium blanc, agrémenté de rouge sur le long de la midsole et le Nike Air du talon. Du gris complète le col, l'outsole, la languette et les eyelets. Contrairement aux dernières rééditions, l'elephant print est gris foncé et pas noir, beaucoup plus conforme à ce qu'il était en 1987.

Niveau packaging, ce sera aussi la boite OG avec le tag Nike Air et la notice de présentation. Du grand art.

Etes vous prêts pour cette Jordan 3 Fire Red confirmée pour le 6 août prochain, au tarif de 200 euros ?

Les images de la Air Jordan 3 Fire Red