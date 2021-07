La Air Jordan 3 Racer Blue annoncée pour le 10 juillet

Parmi les coloris très attendus de la Air Jordan 3 qui s'est faite discrète ces derniers temps, la version "Racer Blue" est enfin en approche. D'une conception ultra classique en cuir blanc épais, cette itération est agrémentée d'empiècements gris clair autour des lacets, et le long de la languette.

Du bleu royal est donc placé derrière le col et la languette, sur les eyelets, sur les renforts de la midsole et le Jumpman cousu sur la midsole. A propos du Jumpman, c'est bien lui qui est présent, en relief, sur le talon.

L'elephant print est bien en place, un peu plus sombre et condensé que d'habitude, ce qui risque de heurter les puristes, ce qui serait dommage quand on voit le rendu premium de l'ensemble.

La release de cette Air Jordan 3 Racer Blue est calée pour le 10 juillet. Cop or drop ?

Les images de la Air Jordan 3 Racer Blue