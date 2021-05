La Air Jordan 3 se la joue haute couture avec A Ma Maniere

Grosse sortie cette semaine avec l'arrivée tant attendue de la collab entre A Ma Maniere et Jordan Brand.

La marque d'Atlanta retravaille une Air Jordan 3, et c'est peu dire que c'est de l'ultra premium. Un cuir blanc gros grain, du nubuck gris épais à la place du traditionnel Elephant Print, et des touches de beige sur les eyelets et les lacets. De la fo-lie !

On vous laisse vous délecter de la qualité du satin sur le col, et du cuir beige sur les contours des coutures. On retrouve les logos Jumpman et A Ma Maniere sur les languettes. Pour ne rien gâcher, c'est le Nike Air qui est placé sur le talon. Deux paires de lacets, un petit tag portant la signature de MJ himself, et une special box terminent le travail.

La sortie de cette Jordan 3 se fera le 22 mars prochain en édition ultra limitée. Bonne chance à tous.

Les images de la Air Jordan 3 A Ma Maniere