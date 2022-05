La Air Jordan 3 White Cement de retour en 2023 ?

Les premières rumeurs de la collection printemps 2023 pour Jordan Brand viennent de faire surface, et c'est peu qu'il devrait y avoir du très lourd. 2k23 marquerai deux anniversaires importants : les 35 piges de la Jordan 3 et les 25 de la Jordan 13. Ce genre d'évènements qui seront autant de temps forts, et l'occasion de voir revenir ces deux silhouettes dans des coloris iconiques ou inédits.

Le très sérieux @zsneakerheadz a donc révélé quelques pistes pour les 3 premiers mois de l'an prochain, et forcément ce qui nous a sauté aux yeux est le probable retour de la Jordan 3 white cement “Reimagined”, qui consiste en un coloris OG (ici certainement le plus iconique de tous) avec un traitement vintage.

Au côté de cette merveille, nous pourrons retrouver une Jordan 5 "UNC" qui continue la lignée des coloris rendant hommage à la fac de MJ, une Jordan 1 Retro High OG ”True Blue” inspirée par la Jordan 3 du même acabit, tout comme une 1 recouverte du fameux Elephant Print, et bien sur la superbe Jordan 13 Playoffs, celle que l'on a tant vu dans "The Last Dance".

Nous reviendrons également (dès que les images officielles seront disponibles) sur le futur "Mars Pack" qui devrait comprendre une Jordan 3 et 5.

Les images de la collection Jordan Brand Spring 2023