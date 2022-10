La Air Jordan 37 s’offre un coloris playoffs

La très attendue et très technique Air Jordan 37 va se caler sur les coloris de la Jordan 7 dont elle s'inspire librement. Faussement dénommé "Raptors" (on se demande bien pourquoi vu qu'en 1992 aucune équipe n'existait à Toronto), le colorway noir rouge et violet porté par MJ lors de sa campagne victorieuse de playoffs '92 va donc se poser sur la dernière venue de la glorieuse lignée.

Les trois couleurs se marient parfaitement, notamment le noir qui laisse bien apparaitre cet upper tissé et transparent, et c'est surtout au niveau de la semelle que la ressemblance est la plus frappante, reprenant même le pattern original.

Dites nous ce que vous pensez de cette nouvelle Jojo, en attendant sa sortie programmée pour le 14 octobre prochain.

Les images de la Air Jordan 37 "Raptors"