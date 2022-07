La Air Jordan 4 Black Canvas repoussée au mois d’octobre

C'est une des silhouettes très attendue de cette seconde partie de l'année 2022. La Air Jordan Black Canvas va faire écho à la version en toile blanche sortie exclusivement pour le public féminin il y a quelques semaines.

Recouverte de toile noire, elle rappellera la collab avec Levi's de 2018, avec un côté un peu plus OG quand on regarde la semelle qui est sensiblement la même que celle du coloris Bred. On valide fort les eyelets gris et surtout le mudguard en nubuck épais.

Cette paire nous rassure surtout sur le fait que placer de la toile sur une sneaker n'est pas forcément un signe de qualité moindre, bien au contraire. Par contre il faudra encore patienter encore quelques mois avant de mettre la main sur cette Jordan 4. Stay tuned.

Les images de la Air Jordan 4 Black Canvas