La Air Jordan 7 Quai 54 débarque en force

Le Quai 54 2022 s'installe ce week end aux pieds de la Tour Eiffel, et ça y est la collection est enfin totalement dévoilée. Cette mystérieuse Air Jordan 7 tient toutes ses promesses avec un upper qui mélange nubuck épais et cuir suédé. On reste sur le bleu marine du thème choisi cette année par Thibaut de Longeville et Amadoune Sidibé, et l'imprimé 2022 recouvre la languette du chausson Huarache en neoprene. Le tout est posé sur un belle semelle blanche.

Le logo du Quai est placé sur le heel tab en tissu, juste au dessus du numéro 23. Le Jumpman est en rouge et la semelle reprend l'ensemble des coloris pour prendre des airs de la version olympique de la 7.

Cette Jordan 7 Quai 54 a dropée ce matin sur l'application SNKRS à un tarif de 209,99 €, en attendant certainement une release plus générale.

Les images de la Air Jordan 7 Quai 54