La bagarre Z-Bo vs Ruben Petterson époque Jail Blazers racontée par Sheed, c’est totalement dingue

Les Jail Blazers, comme étaient surnommé les membres de ce Suicide Squad à Portland dans les années 2000, sont célèbres pour les histoires et les peines de prison qui ont émaillé leur aventure. Dans le Mook Bad Boys, un article leur a d'ailleurs été consacré et on ne saurait trop vous le recommander. On aurait bien aimé entendre Rasheed Wallace au sujet de l'embrouille entre Zach Randolph et Ruben Patterson au moment de la rédaction de ce Mook. Cette semaine, "Sheed" était chez Gilbert Arenas et a livré un récit assez fou de cette altercation qui s'est étendue sur plusieurs semaines et aurait pu très, très mal finir.

"On est dans le vestiaire avec Bonzi Wells. Z-Bo et Rube (Patterson) se prennent la tête. On est dans un jacuzzi dans le centre tout neuf des Blazers, environ 7 gars dedans. Bonzi et moi on ouvre notre bouche, on engraine. Boom, c'est parti, ils s'accrochent comme si c'était la WWE. Zach fonce, mais Rube lui a fait un truc digne d'une médaille olympique de lutte. Il a tourné un peu son corps et a mis Zach hors de position : BOUM. Il l'a balancé au sol. On a appelé ça le 'Slam entendu tout autour du monde'. C'était de notre faute avec Bonzi. Zach a été absent deux semaines parce qu'il avait le dos niqué, on se sentait super mal.

Quelques semaines plus tard, Zach revient. Rube et Qyntel Woods s'embrouillent pour un petit truc, une histoire de faute et font un tête-tête. Là, de nulle part, surgit Zach. Et POW. Il frappe Rube au visage, en plein dans l'oeil. On a appris plus tard qu'il lui avait fracturé l'orbite. J'ai traversé et vu des choses en NBA, mais là... Rube s'est transformé en l'Incroyable Hulk. Il n'est pas devenu vert, c'est tout, juste un peu plus noir. Il a fallu genre 9 personnes pour l'arrêter. Je le jure sur mes ancêtres.

On était tous là pour s'interposer, lui dire de se calmer. Il criait : 'Si je mets mes mains sur lui, je vais le buter, Sheed !'. On était quatre sur son dos et il nous a projetés. Je me suis dit qu'il allait l'étrangler. Et qui était plus loin en train de chiller tranquille ? Zach ! On lui a dit de prendre ses affaires et de se barrer. On ne voulait pas que Ruben finisse en prison".

C'était... une autre époque 😅 Ruben Patterson a d'ailleurs un casier judiciaire long comme le bras et pour des choses pas franchement jolies, c'est un euphémisme : agression sexuelle sur la nourrice de son enfant, agression d'un individu dans un night club, violences domestiques, conduite en état d'ivresse, dettes de pension alimentaire...

