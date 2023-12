La belle histoire du jour : on a retrouvé la Jordan 3 de Spike Lee

A l'heure des bilans de 2023, il semble évident que la Air Jordan 3 "Reimagined" sera l'une des plus belle réédition de l'année. Et les fêtes nous amènent une belle histoire autour de ce modèle iconique, et pas n'importe lequel qui plus est. Il s'agit de la version spécialement créée pour Spike Lee en 2019, portée sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars pour récupérer (enfin) sa statuette pour Blackkklansman, qui a refait surface dans une organisation caritative de Portland.

Le New York Times a confirmé que cette paire d'une valeur de 10.000 dollars a été donnée en avril 2023, et l'association après avoir fait authentifier la paire a contacté son créateur, le grand Tinker Hatfield himself. Ce dernier s'est rendu sur place une boite toute neuve et un poster encadré expliquant la genèse de ce coloris unique et confirmant la rareté de la chaussure dont le nombre édité se compte sur les doigts d'une main.

Cette 3 reprend les croquis originaux du designer, avec un swoosh sur l'extérieur du pied et un logo Nike cousu sur l'intérieur, le tout en ton sur ton et doré à souhait dans un cuir super premium et complété par du satin rouge sur le col et l'intérieur où figure la signature de Tinker. Un Jumpman agrandi et le logo de la boite de production de Spike Lee, 40 Acres & A Mule, sont placés sur les patches noirs du talon.

Les enchères chez Sothebys sur cette paire en 43,5 se terminent ce soir, avec une mise à 13.000 dollars, alors foncez (faites gaffe quand même). Intouchable, certes, mais un vrai régal pour les yeux.

Les images de la Air Jordan 3 Spike Lee