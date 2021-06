La collection Jordan pour le Quai 54 2021 se dévoile

Comme chaque année, tout sneakerhead qui se respecte guette fiévreusement l'arrivée des silhouettes issues de la collection du Quai 54. Si nous n'avons pas encore d'information sur la tenue ou non du meilleur tournoi de streetball au monde, ses organisateurs sont toujours aussi réactifs sur le plan du design, et comme chaque année Jordan Brand […]

Comme chaque année, tout sneakerhead qui se respecte guette fiévreusement l'arrivée des silhouettes issues de la collection du Quai 54. Si nous n'avons pas encore d'information sur la tenue ou non du meilleur tournoi de streetball au monde, ses organisateurs sont toujours aussi réactifs sur le plan du design, et comme chaque année Jordan Brand est de la partie.

Vous connaissez maintenant le principe des collections autour du tournoi parisien : une silhouette mythique réinterprétée, et deux trois modèles performances parce que c'est quand même bien le but de l'évènement.

Pour 2021, c'est la Jordan 35 Low qui reçoit en premier les honneurs du Quai. Un coloris simple noir et blanc, recouvert de formes géométriques asymétriques, complétées par des touches de rouges sur les eyelets et le 23 du côté. L'imprimé qui symbolisera cette collection sera original, une sorte de patchwork noir et blanc cousu de rouge, qui est placé sur la semelle intérieure, le col et le talon.

Les logos du Quai et le Jumpman se font face sur chaque languette, et une special box sera là encore au rendez-vous.

On aurait adorer voir les ballers porter cette superbe Jordan 35 devant la Tour Eiffel, mais croisons les doigts, avec Amadoune Sidibé et Thibault de Longeville, nous ne sommes jamais à l'abri d'une (belle) surprise.

Les images de la Air Jordan 35 Quai 54