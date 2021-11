La course au Rookie of the Year, Dallas et les cancres de la NBA

La course au Rookie de l'année est particulièrement passionnante cette saison ! On en parle dans notre podcast cette semaine, où on causera aussi des Mavs et des cancres de la ligue.

Pour ce deuxième épisode de la saison, on a eu envie de discuter de la course au Rookie of the Year 2022, déjà très intéressante et incertaine, mais aussi du démarrage des Dallas Mavericks et des mauvaises élèves de la classe, particulièrement des New Orleans Pelicans et des Detroit Pistons.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel vous parlent de tout ça dans l'épisode #13 du podcast BasketSession/Reverse !

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix