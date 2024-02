La Dream Team pour les J.O. se dessine, plus qu’une place de libre ?

C'est l'un des fils rouges que l'on suit en parallèle de cette saison NBA. Team USA veut envoyer du lourd aux Jeux Olympiques de Paris cet été, avec la volonté de former une escouade de type "Dream Team 2.0" autour du capitaine de route LeBron James. On savait déjà que le King avait convaincu Kevin Durant et Stephen Curry de faire partie de l'aventure. D'après Shams Charania de The Athletic, le groupe de ceux qui ont déjà donné leur accord et seraient désirés par Grant Hill, le directeur de la sélection, s'étoffe de jour en jour. Le groupe des 12 qui partiront à Paris devrait, d'après le journaliste et sauf blessures, ressembler à ça :

LeBron James (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Stephen Curry (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) Kevin Durant (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Joel Embiid (Philadelphie Sixers)

(Philadelphie Sixers) Jayson Tatum (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Devin Booker (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Bam Adebayo (Miami Heat)

(Miami Heat) Jrue Holiday (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

(Minnesota Timberwolves) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Une seule place resterait à pourvoir. D'après les indications que l'on avait jusqu'ici, il pourrait s'agir de Kawhi Leonard, qui avait manifesté son envie de peut-être jouer sa première compétition officielle avec Team USA. D'autres candidats sont envisageables, bien sûr, comme Paul George, Jimmy Butler ou Kyrie Irving.