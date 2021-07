La Dunk va célébrer les Nets pour les 75 ans de la NBA

Alors que la saison 2020-2021 connait son épilogue, la NBA prend déjà les devants pour célébrer ses 75 ans d'existence, et Nike est bien évidemment de la partie.

L'équipementier officiel de la Ligue va proposer divers modèles, dont une Dunk aux couleurs des Nets, période New Jersey. On met donc un peu de côté la hype de Brooklyn pour retourner 20 ans en arrière, avec un upper en cuir blanc et bleu (apparemment de bonne qualité selon les premières images qui nous sont parvenues), terminé par du rouge sur le Nike du talon.

L'ancien logo des Nets sera placé sous la cheville, pour les nostalgiques de la glorieuse période Kidd-Jefferson-Martin (et Scalabrine, bien sur) qui avait été la plus proche d'un titre, se faisant sweeper par les Lakers lors des finales 2002.

La NBA va changer son logo pour ces noces de diamant, et c'est justement un diamant qui apparait à côté de la silhouette de Jerry West, placé sur l'étiquette de la languette et la boucle des lacets.

La date de sortie de cette Dunk n'est pas encore connue, mais il y a fort à parier que cela intervienne à l'orée de la prochaine reprise.

Les images de la Nike Dunk x NBA Nets