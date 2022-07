La fameuse adidas The Kobe Crazy 1 Stormtrooper fait son retour

Voici qui va alimenter à nouveau le sempiternel débat : la chaussure The Kobe d'adidas est elle un ovni réussi ou une aberration absolue ? Celle que l'on a souvent surnommé "le grille pain" est donc sur le point de faire son grand retour et les fans de Kobe ne s'en plaindront pas. Renommée officiellement "the Crazy 1" en 2013, ce modèle dessiné par Eirik Lund Nielsen et inspirée par la Audi TT avait fait l'effet d'un bombe à sa sortie, un peu à la manière de la Foamposite. Futuriste (trop ?), son accueil avait été à l'image du joueur à cette époque : adoré ou détesté.

Toujours est il que la Crazy 1 est rééditée dans son coloris le plus original, à savoir le noir et blanc qui avait récupéré le sobriquet de “Stormtrooper”, en référence aux soldats de l'Empire dans Star Wars qui sont incapables de toucher une cible dans un couloir de deux mètres de large avec un pistolet laser, même en s'y mettant à 30. Pas de logo Kobe bien sur, mais l'essentiel est là, avec son moule si particulier, et la mention Torsion sur la semelle, pour rappeler que l'amorti est bien présent.

Une date de sortie a été annoncée pour le 21 juillet en Europe. Etes vous prêts ?

Les images de la adidas The Kobe Crazy 1 Stormtrooper