La future Nike LeBron 20 voit déjà la vie en rose

La love story entre Nike et LeBron James continue nous arrivons déjà au 20ème numéro de la lignée. Le King a été photographié lors d'une séance d'entrainement avec aux pieds ce qui pourrait être une réponse aux attentes.

Dans un coloris rose, la nouvelle silhouette se veut résolument différentes de ses grandes soeurs : une tige plus basse, une conception simplifiée à l'extrême, et surtout la disparition de la longue air unit qui était devenue une marque de fabrique ces dernières années. Finies les fioritures, on en revient à l'essentiel et à la performance, prenant des airs de la dernière version Ambassador des kicks du numéro 6 des Lakers.

Du Flyknit recouvre l'ensemble du pied, et niveau look on apprécie le double Swoosh qui dépasse sur l'arrière du pied, faisant un peu penser aux designs des collabs avec Off White et Ambush, se tournant donc un peu plus vers une envie de rendre le modèle plus simple à porter en mode lifestyle.

Aucune date de release n'est pour le moment annoncée pour cette LeBron 20 (si c'est bien elle, mais on sait que LBJ ne laisse rien au hasard...) qui devrait débarquer à l'automne prochain.

Les images de la Nike LeBron 20 Pink