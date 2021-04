Voir débarquer en NBA une nouvelle silhouette signature est toujours un évènement en soi, mais quand cela provient de chez Jordan Brand, se rajoute un petit frisson particulier. La rumeur Zion tournait déjà depuis un petit moment quand on parlait d'un nouveau design chez la marque au Jumpman, et voici enfin les premiers visuels de […]

Voir débarquer en NBA une nouvelle silhouette signature est toujours un évènement en soi, mais quand cela provient de chez Jordan Brand, se rajoute un petit frisson particulier. La rumeur Zion tournait déjà depuis un petit moment quand on parlait d'un nouveau design chez la marque au Jumpman, et voici enfin les premiers visuels de la très attendue "Z Code".

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ensemble a l'air robuste ! Pas de mauvaise surprise à attendre donc, de type "first step et mon pied qui passe au travers de ma chaussure". Au premier regard, cela nous fait penser à une Kyrie, avec sa tige que l'on pourrait qualifier de "mid +", ce mesh renforcé de Fuse sur la toebox, et surtout une semelle qui remonte sur tout l'avant pour anticiper au mieux les changements de directions (multiples et violents) de la bestiasse des Pelicans.

Niveau colorway, on reste sur la ligne des dernières inspirations vues sur les modèles de Russell Westbrook, ultra funkys et colorés en utilisant les 4 lettres du prénom du joueur comme autant de combinaisons. La folie de la jeunesse explosive du sophomore est donc bien représentée, et son nom apparait en logo ZW sur la languette face au traditionnel Jumpman, ou avec un simple Zion en mode graffiti sur le talon.

Cette Z Code n'a pas encore de date de sortie, mais espérons que cela ne tarde pas trop, surtout si NOLA accroche une place en playoffs.

Les images de la Jordan Z Code