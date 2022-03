La Jordan Zion 2 s’affiche pour la première fois

Si Zion Williamson n'a pas posé le pied sur un parquet NBA cette saison, son premier modèle signature a connu une belle année, utilisé par un bon nombre de joueurs pros autour du globe. A quelques encablures des playoffs, ont fuité les premiers visuels de la seconde version des pompes de l'intérieur des Pelicans.

Si la Zion 1 misait sur la légèreté avec une base de mesh et fuse, la Zion 2 prend clairement le parti de la robustesse. Cuir, mesh plus épais, strap sur le coup de pied, tout est là pour rappeler les silhouettes 90s des ailiers forts comme Charles Barkley. Niveau coloris, là aussi on repart 30 ans en arrière, ce qui est un régal. La signature du joueur est sur la languette, et un large Jumpman sur le talon.

Zion l'a d'ailleurs portée lors d'un warmup cette semaine, et s'est permis de claquer un joli rider avec, ce qui prouve que ses nouveaux joujoux ont du répondant.

La sortie semble s'orienter vers le 15 juin prochain.

Les premiers visuels de la Jordan Zion 2

images : sneakernews / nick de paula twitter account