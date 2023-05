La KD 15 rend hommage aux 50 ans du hiphop

La grande histoire d'amour entre les cultures hiphop et basketball n'est pas prête de s'arrêter. En août 1973, un certain Dj Kool Herc a créé sans même le savoir un mouvement en branchant simplement ses platines dans une bloc party du Bronx, et historiquement Nike a largement participé à ce phénomène, quelques uns de ses modèles iconiques des 70s 80s ayant été largement porté par les premiers MCs, même si la concurrence avec Puma et adidas faisait rage.

Aujourd'hui 99,9 % (chiffre absolument pas vérifié mais assez envisageable) des joueurs NBA écoutent du hiphop avant et après les matchs, voire même pendant grâce aux Djs des salles.

Et s'il existe bien un passionné de musique dans la ligue, c'est bien Kevin Durant qui a déjà collaboré avec des producteurs de l'industrie pour ses sneakers, comme 9th Wonder, Boi-1da et Cardo.

A l'heure de fêter les 50 ans du hiphop, la KD 15 ne voulait pas manquer le glorieux anniversaire et propose un modèle en cuir et mesh sobre et sombre, encadré par une cage en plastique blanche.

Une étiquette siglée "50 years of hiphop" est placée en haut de la languette, et si vous aimez les petits détails sympas, alors vous allez kiffer le petit micro doré livré avec la paire.

Cette KD 15 sortira début juin, et devrait séduire un large public friand des éditions limitées et commémoratives.

Les images de la Nike KD 15 Anniversary