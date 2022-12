La Late Session, notre RDV du mardi sur Twitch revient ce soir à 23h

Venez écouter Antoine Pimmel et Shaï Mamou et discuter avec eux ce soir à 23h pour une nouvelle Late Session !

Vous reprendrez bien une petite Late Session sur Twitch ce soir à 23 heures ? Comme chaque mardi désormais, retrouvez-nous sur notre chaîne en live pour discuter un peu NBA, macramé, cuisine et tout ce qui nous passera par la tête pendant 1h30 et plus si affinités.

Sauf intoxication alimentaire provoquée par un kebab bavarois, Antoine Pimmel sera de retour en compagnie de Shaï Mamou, toujours en train de planer après avoir encore vu son prénom en tendance Twitter grâce aux performances de son alter ego affûté et canadien, Shai Gilgeous-Alexander.

Très possible que l'on parle des équipes qui, selon nous, devraient tout faire péter avant février plutôt que de s'entêter dans le ventre mou, du début des votes pour le All-Star Game et de tout un tas de choses pas prévues et auxquelles on aura pensé cinq minutes plus tôt.

Le live de la semaine dernière est toujours en replay, si vous voulez savoir ce que l'on a raconté sur les nouveaux trophées NBA, Rudy Gobert et la Draft 2019.