La MB.02 Jade de LaMelo sort pour le nouvel an lunaire

LaMelo Ball et les Hornets vivent un début d'année 2023 compliquée, entre la Wembanyama Race et les blessures de "Melo", mais ça n'empêche pas le meneur All-Star de continuer à alimenter les fans de sa chaussure signature chez Puma avec de nouveaux modèles.

En l'honneur du nouvel an lunaire - 2023 sera sous le signe du lapin d'eau dans le calendrier chinois -, la MB.02 Jade de LaMelo est d'ores et déjà disponible sur le site de Puma et chez Basket4Ballers. Cette version, dont la couleur et les dégradés marbrés sont inspirés de la pierre de jade, dispose d'une feuille d'or qui recouvre les ailes incontournables sur chaque modèle pensé par et pour le Californien.

La semelle a bénéficié d'un traitement bicolore autour du design de l'eau, l'élément du zodiaque chinois pour 2023 et la chaussure est dotée de la technologie PUMA Hoops avec sa mousse NITRO.

La MB.02 Jade est disponible sur le site de Puma pour 175 euros.